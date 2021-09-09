ابن حسن شحاتة يكشف كواليس ترشيح "المعلم" لتدريب المنتخب المصري

وقال كريم حسن شحاتة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "سي بي سي"، إنه بالفعل كانت هناك مناقشات مع والده، لتولي المنتخب الوطني، وفي نفس الوقت كانت هناك مناقشات مع كارلوس كيروش.

وأضاف شحاتة أنه كان لديه معلومة تفيد بأن المعلم سيكون هو المدير الفني للمنتخب المصري، حتى مساء يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه وصله تأكيد بالاتفاق مع البرتغالي كيروش.

وأشار إلى أنه أبلغ حسن شحاتة باختيار كيروش، لافتا إلى أن الأخير سيحضر اثنين من المعاونين معه واحد منهما سيكون محللًا للأداء.