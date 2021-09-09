تركيبات غذائية تعمل بشكل مذهل على إنقاص الوزن

اقترح خبير التغذية فيدهي شاولا عددا من التركيبات الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن والاستمتاع بتجربة فريدة من الطعام اللذيذ بنفس الوقت، كما ذكر موقع "أونلي ماي هيلث".

يتمتع الأفوكادو بالقدرة على خفض معدل الكوليسترول والتقليل من الالتهابات، ويعد خبز الحبوب المنبتة مصدرا غنيا جدا بالألياف، بينما يضفي القليل من الفلفل المذاق الطيب للطعام مع قدرته على تخفيض الوزن لاحتوائه على مادة الكابسيسين التي تساعد في رفع معدلات التمثيل الغذائي وتقليل الشهية، وينتج عن هذه المواد الثلاث مزيجا رائعا يغذي الشعور بالشبع والامتلاء وفقدان الشهية.

ينصح الخبراء بزيادة معدل الأيض والتمثيل الغذائي لفقدان الوزن، وذلك عن طريق تناول التفاح الذي يعتبر من أغنى مصادر الألياف ومضادات الأكسدة والماء، ومزجه مع زبدة الفول السوداني التي تحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تعزز الشعور بالشبع، ودهون متعددة غير مشبعة تساعد في تحسين التمثيل الغذائي للأنسولين.

ويعتبر الخبراء مزيج اللف والشعير الغنيان بالألياف من أفضل الطرق للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وفقدان الوزن، حيث يحتوي اللفت منخفض السعرات الحرارية على قيم غذائية عالية، ولكنه يسبب الشعور بالجوع ، لذلك يتم مزجه مع أحد منتجات الحبوب الكاملة، مثل الشعير الغني بالبروتينات التي تعزز الشعور بالشبع.

ويمكن استهلاك السبانخ منخفض السعرات الحرارية والقيمة الغذائية العالية مع التفاح الغني بالألياف ومضادات الأكسدة ، وتضيف قطعة من الزنجبيل طعما رائعا بالإضافة إلى غناه بالمغذيات النباتية التي تساعد على حرق الدهون، ونصح الخبراء بتحويل هذه المنتجات الثلاث إلى كأس عصير طازج يتم تناوله صباحا.

كما انه من المفيد تناول البيض الغني بالبروتينات التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء وتقلل من الشهية، مع الجريب فروت الحمضي الذي يحتوي على مواد كيميائية تساعد في إنتاج الأديبونكتين (الهرمون المنظم لمستوى الجلوكوز)، وبالتالي يساعد هذا المزيج على تكسير دهون الجسم وحرقها.