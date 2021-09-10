"سامسونغ" تطور شاشة مرنة قابلة للتمدد...فيديو

ويمكن تمديد شاشة OLED مقاس 13 بوصة، للخارج باستخدام آلية خاصة، ليضيف المطورون بعدًا آخر إلى السطح ثنائي الأبعاد للشاشة المألوفة.

ولم تكشف الشركة عن موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق، إلا أنه يمكن أن تشكل ثورة جديدة في هذه المجال في المستقبل القريب.

يذكر أن هذه التقنية لا تزال محدودة الاستخدام في الهواتف الذكية، كما أنها أكثر تكلفة من الشاشات العادية.