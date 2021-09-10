رجل يحنط جثمان والدته ليحصل على إعانات مالية خاصة بها

أشارت تقارير إعلامية إلى عثور الشرطة النمساوية على جثمان امرأة تبلغ من العمر 89 عاما توفيت منذ أكثر من عام، وحنَّط ابنها الجثمان لإخفاء وفاتها .

وبحسب الشرطة، فإن الابن حنط جثمان والدته للاستمرار في تلقي الإعانات الحكومية.

وجاء في بيان الشرطة أن الابن البالغ من العمر 66 عاما احتفظ بجثمان والدته، ويعتقد أن والدته كانت مصابة بالخرف وتوفيت في يونيو/حزيران، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

واعترف المشتبه فيه خلال الإستجواب بأنه استخدم أكياس الثلج لتجميد جثمان والدته في قبو المنزل بعد وفاتها، وليمنع انتشار الرائحة، ثم لفَّ الجثمان بضمادات لامتصاص أي سوائل جسدية.

وحول كيف تم فضح الواقعة، فإن الفضل يعود لساعي البريد الذي كان وراء ذلك، حيث طلب مقابلة الشخص المستفيد من الإعانات وعندما رفض الابن ذلك، قام ساعي البريد بإخبار الشرطة بذلك، لتعثر الشرطة على الجثة يوم السبت 4 سبتمبر/أيلول.

يذكر بأن الابن حصل على مبلغ يصل إلى نحو 50 ألف يورو (نحو 59 ألف دولار أمريكي) منذ يونيو 2020 من المخصصات المرسلة إلى والدته.