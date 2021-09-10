لكل عمر غذاؤه... خبيرة تقدم أهم المنتجات المجددة للحيوية

يمكن أن يساعدك النظام الغذائي الصحي على البقاء شابًا، لذلك شاركت اختصاصية التغذية مارغريتا كوروليفا، قائمة المنتجات "المجددة للحيوية".

وفي مقابلة منشورة على "نارودني نوفوستي"، قالت الاختصاصية إن الجمال الخارجي للإنسان، الذي يسعى إليه الجميع، جزء لا يتجزأ من صحة الجسم.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن الشباب سيساعدون في الحفاظ على نظام غذائي متوازن صحيح، لذلك فإن الجمال الخارجي تحدده صحة الجسم، ويتحقق من خلال مجموعة من العوامل التي نتلقاها من المنتجات.

وأوضحت أن النظام الغذائي الصحيح يتحقق عند توازن الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، لذلك تساعد اللحوم والأسماك والخضروات الجسم على البقاء شابًا وصحيًا. ونصحت كوروليفا بتناول خضروات اللفت والفجل لأنها تزيل السموم من الجسم وتعد مصدرًا للفيتامينات والمعادن. كما وصفت التوت بأنه مضاد جيد للأكسدة.

وأضافت: "الزيوت الصحية التي تحتوي على أحماض، مثل زبدة الفول السوداني، وكذلك الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو على سبيل المثال".

استذكرت خبيرة التغذية الضرر الناجم عن الطعام المشبع بالدهون والأملاح والسكر. وفقًا لها، من الأفضل التخلي تمامًا عن الوجبات السريعة والأطعمة المريحة من أجل الحفاظ على الشباب والجمال.

وأشارت الاختصاصية أيضًا إلى أن الأنماط الغذائية في مختلف الأعمار يجب أن تكون مختلفة. على سبيل المثال، في سن الثلاثين، عندما يتباطأ التمثيل الغذائي للأشخاص، من الضروري الالتزام بنظام أقل تغذية وأبسط من نظيره في سن الـ20.

وأوضحت كوروليفا: "إذا حافظنا على الطعام من حيث قيمة الطاقة كما كان في 20 عامًا، فسوف نزيد الوزن".