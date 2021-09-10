فريق بحثي سعودي يطور عقارا لعلاج الزهايمر... فيديو

تمكن فريق بحثي سعودي من تطوير علاج جديد لمرض الزهايمر، عبر الوصول بتركيزات أعلى إلى خلايا الدماغ.

وأفادت قناة "الإخبارية" سعودية بأن الفريق البحثي السعودي استطاع تطوير العلاج المتوافر في الأسواق، حاليا، والخاص بعلاج مرض الزهايمر، من خلال تطوير كفاءة قدرة هذا العقار على النفاذ داخل دماغ الإنسان نفسه، ووصوله بتركيز أعلى إلى الخلايا الدماغية.

فيديو | فريق بحثي يكتشف عقارا لعلاج حالات الزهايمر .. و د. هبة الدوسري لـ #برنامج_120: العقار المطور تركيزه أعلى مقارنة بالمتاح في الأسواق#الإخبارية pic.twitter.com/OAwhaSPP9n — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 10, 2021

وأجرت قناة الإخبارية، مساء اليوم الجمعة، حوارا مع الطبيبة هبة الدوسري، العضوة بالفريق البحثي السعودي، والتي أكدت أن فكرة العقار الجديد كانت في تطوير عقار موجود في الأسواق لمرض الزهايمر، قام الفريق من خلاله بتعديل السطح الخارجي للجسيمات المستحلبة، وإضافة شحنات موجبة للعقار.

وأضافت الدوسري أنه تم، أيضا، إضافة مركبين على الخارج لحماية الجسيمات المستحلبة، بغرض التمكن من النفاذ بطريقة أسرع، عبر الحاجز الدماغي، وصولا بتركيزات أعلى إلى خلايا الدماغ.

وأشارت الطبيبة هبة الدوسري إلى أن العقار الجديد والمطور يعالج مرض الزهايمر بطريقة أعلى من العقار المتوافر بالأسواق حاليا، وبأن فريق العمل البحثي قد طور العقار لهدف العمل على تطوير الكفاءة داخل جسم الإنسان، لافتة إلى أن العقار الجديد نجح في تطوير قدرته على النفاذ إلى خلايا الدماغ، بنسبة تركيز أعلى من العقار المتوافر بالأسواق.