لماذا ابتعد محمد كيلاني عن الفن وما أصعب موقف واجهه... فيديو

كشف الفنان المصري محمد كيلاني، عن سبب ابتعاده عن الفن في الفترة الأخيرة وذلك خلال حديثه في برنامج "معكم" والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة "سي بي سي".

وأوضح كيلاني أن والده كان يرفض بشدة فكرة التحاقه بمجال الغناء، لاعتقاده بأن الغناء ليست مهنة وإنما مجرد هواية أو ترفيه، لذا غضب غضبا شديدًا عندما أبلغه نجله أنه قرر الدخول في هذا المجال.

وأضاف كيلاني أنه بدأ مشواره الفني منذ أن كان بالجامعة ولكن إمضاء عقد احتكار مع المخرج الراحل أحمد المهدي بعد نجاح كليب "يبقى أنت أكيد في مصر"، تسبب في تعطيل مسيرته بشكل كبير.

وأشاد الكيلاني بدور المطرب محمود العسيلي في دخوله مجال الفن، حيث رشحه بشدة للمشاركة في غناء كليب "يبقى أنت أكيد في مصر"، الذي كان نقطة انطلاقه.

وخلال الحوار ذاته، كشف الكيلاني عن ما وصفه بأنه أصعب المواقف التي مر بها، وهو عندما أصيب والده ووالدته بفيروس كورونا، حيث تملّكه الخوف بسبب كبر سن والديه واضطره للبكاء بشدة.

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