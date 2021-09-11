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    مشهد خيالي لكواكب المجموعة الشمسية

    ظهور عنق "كليوباترا" وأبنائها... أغرب ألغاز الفضاء... صور وفيديو

    © Photo / pixabay/Noupload
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    استطاع فريق من العلماء الحصول على أفضل الصور لأحد أغرب الكويكبات المرصودة في الفضاء، بسبب شكله الغريب الذي حير العلماء لعقود منذ اكتشافه لأول مرة.

    التقط علماء الفلك صورا جديدة لكويكب "216 Kleopatra"، أحد أغرب الكواكب المرصودة في الفضاء بسبب شكله الغريب جدا والذي شُبّه بـ"عظمة الكلب".

    منظر يطل على عين الصحراء
    © Photo / Twitter account of Thomas Pesquet
    رائد فضاء يلتقط صورة مهيبة لـ"حافة الأرض" المخيفة... صور
    واستعان علماء الفلك من معهد "SETI" في كاليفورنيا، ومعهد علم الفلك في مرسيليا بفرنسا، بتلسكوب (VLT) الكبير التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي، لالتقاط صور واضحة جدا لكوكب "كليوبترا 216" الغريب، وتم رصده بشكل واضح ومثير جدا.

    واكتُشف الكويكب لأول مرة في 10 أبريل/نيسان عام 1880، حيث رُصد وهو يدور في مدار يقع بين المشتري والمريخ.

    وعلى الرغم من اكتشافه قديما، إلا أنه لم يرصد بشكل واضح على الرادارات إلا قبل 20 عاما، حيث ظهر بشكل غريب جدا لم يُرصد سابقا في عالم الفضاء، والذي شبه بـ"عظمة الكلب".

    كليوباترا وأبنائها في الفضاء... أول مشاهد مذهلة

    وفي عام 2018، اكتشف عالم الفلك فرانك مارشيس، وزملائه، أن هذا الكويكب كان يدور حول قمرين هما "AlexHelios" (الإسكندر هيليوس) و"CleoSelene" (كليوباترا سيليني الثانية)، وهي أسماء أبناء الملكة المصرية الأشهر في العالم كليوباترا.

    أول صور لكوكب لمريخ بواسطة المسبار الصيني زورونغ لمهمة تيانوين-1 الصينية، 19 مايو/ أيار 2021
    © REUTERS / CNSA
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    وأكد فرانك مارشيس، الذي قاد دراسة طويلة عن الكويكب نُشرت في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية (aanda)، أن كوكب "كليوباترا جسم فريد جدا من نوعه في نظامنا الشمسي".

    ونوه العالم إلى أن العلم يحرز اليوم تقدما ملحوظا في مجال رصد الحالات الشاذة والغريبة في الفضاء، مشيرا إلى أن هذا الكويكب هو أحد هذه الحالات الغريبة جدا في هذا العالم الغامض.

    وحدد فريق مارشيس باستخدام أبحاث الكواكب الخارجية عالية التباين (SPHERE) المرصودة عبر صور التلسكوب بين عامي 2017-2019، ليحدد عرض الكويكب بنحو 168 ميلا، أي نحو 270 كيلومترا.

    واستطاع فريق العلماء إنشاء مشهد ثلاثي الأبعاد للجسم ظهر على شكل "عظمة كلب"، حيث وجدوا أن أحد طرفي هذه العظمة أكبر من الآخر وظهر عنق كويكب كليوباترا بشكل واضح في الفضاء.

    أين هم أبناء كليوباترا؟ النتائج تخالف التوقعات

    استطاع الفريق الإجابة على سؤال حير العلماء منذ اكتشاف الكويكب؛ ماذا حدث مع أقمار كليوباترا؟ واستخدمت دراسة ثانية نُشرت أيضًا في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية، الملاحظات المسجلة لإيجاد المدارات الصحيحة للأقمار. حيث أظهرت الدراسات أن الأقمار لم تكن في المكان الذي كان يُعتقد سابقًا أنها موجودة فيه، لكنها أقرب بنحو 35 ٪ مما كانوا يعتقدون سابقا، بحسب موقع "zmescience".

    وقال عالم الفلك ميروسلاف بروز، من جامعة تشارلز في براغ بالتشيك، الذي قاد الدراسة السابقة: "كان لابد من حل هذه المشكلة. لأنه إذا كانت مدارات هذه الأقمار خاطئة، فإن كل شيء سيكون خاطئا، بما في ذلك كتلة كليوباترا".

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