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    فتاة شابة تتناول الفواكه

    المكمل الغذائي الأفضل للمرأة مع التقدم بالسن "غائب عن الإعلانات"

    © Photo / pixabay/JerzyGorecki
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    تسعى جميع النساء للحفاظ على مستوى عال من اللياقة والجمال والصحة البدنية خصوصا بعد سن الثلاثين، حيث تنخفض مستويات الكالسيوم في جسم الإنسان بشكل عام، الأمر الذي يتطلب في أغلب الأحيان الاستعانة بالمكملات الغذائية.

    وبالتزامن مع تقدم المرأة بالعمر ينصح خبراء التغذية بدعم الجسم بالمتممات الغذائية بشكل مستمر مع استشارة الأطباء لتفادي بعض المشكلات، كمكملات الكالسيوم أو الكولاجين أو الزنك.

    المكملات الغذائية
    © Photo / pixabay/
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    وكشفت مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية في تقرير حمل عنوان (المكمل الغذائي رقم 1 للمرأة بحسب الخبراء) عن أهم مكمل للمرأة مع تقدمها في السن، الذي يسهم في الحفاظ على صحة الجلد والشعر، لكن الخبراء أكدوا أنه اليس الكالسيوم كما يعتقد الجميع.

    وبنت المجلة هذا الاستنتاج اعتمادا على خبيرتين شهيرتين جدا في أمريكا في مجال الصحة والغذاء، والأعضاء في عدد من المؤسسات الطبية، وهما الخبيرة لوزي لاكاتوس، والخبيرة تامي لاكاتوس المؤسستان لمؤسسة (21-Day Body Reboot)، والأعضاء الاستشاريين في المجلة الأمريكية.

    مكمل أهم من الكالسيوم... غائب عن الإعلانات حول العالم

    نوهت الخبيرتان إلى أن أغلب الإعلانات التجارية في العالم تركز على مكملات الكالسيوم للمرأة بشكل غريب، بينما يغيب المكمل الأهم بالنسبة لجسد المرأة مع تقدمها في العمر.
    وتقول الخبيرتان: "يُطلب من معظم النساء الحصول على الكالسيوم والتركيز على ذلك وتناول المكملات الغذائية. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتوتر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية".

    المكمل الأهم لا يستفيد الجسم من الكالسيوم في حال غيابه

    أكدت الخبيرتان أن هذه النتائج العكسية تحدث في الجسم "إذا لم يكن لديك ما يكفي من المغنيسيوم". وتوضح الخبيرتان: "خلال فترات الإجهاد، ينتقل الكالسيوم إلى الخلية كجزء من الاستجابة الدفاعية، لكن، إذا لم يكن هناك ما يكفي من المغنيسيوم لإبعاده عن الخلية، فلا يمكن للإنسان تعزيز الاسترخاء"، أي أن هذا يعني الإجهاد المتكرر أو المضاعف، ويؤثر هذا الإجهاد على الإنسان نفسيا وعاطفيا.

    المكملات الغذائية
    © Photo / pixabay/
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    المكمل المسؤول عن حدوث أكثر من 300 تفاعل كيميائي في الجسم

    وتشير الخبيرتان إلى أن "المغنيسيوم هو أحد أفضل المكملات التي يمكن للمرأة أن تتناولها. تحتاج أجسامنا إلى المغنيسيوم لأكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي أساسي بما في ذلك إنتاج الطاقة، ومساعدة العضلات على الاسترخاء وتنظيم الجهاز العصبي، ولكن معظمنا لا يحصل على ما يكفي من المغنيسيوم من المصادر الغذائية وحدها".

    وبحسب الخبيرتان: "بالنظر إلى أن المغنيسيوم يلعب دورًا مهمًا في العوامل التي لها تأثير كبير على النساء مثل صحة العظام والقلب وتعزيز الاسترخاء ومنع التوتر، والحد من القلق والاكتئاب وأعراض الدورة الشهرية وكذلك الوقاية من الصداع النصفي، يمكن أن تكون مكملات المغنيسيوم مفيدة بشكل خاص للنساء".

    دراسات تؤكد أهمية معادلة الكالسيوم والمغنيزيم

    أظهرت مجموعة واسعة من الأبحاث تظهر أن مكملات الكالسيوم يمكن أن تفيد النساء بأكثر من طريقة. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2008 أن مكملات الكالسيوم يمكن استخدامها لمنع أو علاج الصداع النصفي، حيث تتأثر الناقلات العصبية وتضيق الأوعية الدموية وتؤدي إلى الصداع النصفي عندما تكون نسب الكالسيوم منخفضة لدى النساء.

    وأشارت المزيد من الأبحاث إلى أن مكملات المغنيسيوم مفيدة بشكل خاص خلال الدورة الشهرية، وهو الوقت الذي يكون فيه التوتر لدى المرأة في أعلى مستوياته على الإطلاق. وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "Obstetrics and Gynecology"، يمكن للمغنيسيوم أن يعزز مزاج المرأة ويقلل من الأعراض الأخرى للدورة الشهرية، مثل احتباس الماء.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

     

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