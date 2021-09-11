بؤرة إعصار "لاري" من الفضاء دليل على "غضب الطبيعة" المرعب... صور

شاركت رائدة فضاء تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة مرعبة تظهر فيها بؤرة إعصار "لاري" من الفضاء بشكل كبير جدا ومخيف في دليل على قدرة الطبيعة الجبارة والمهيبة.

والتقطت رائدة الفضاء التابعة لـ"ناسا"، ميغان ماك آرثر، مشهدا رائعا من مركبة الفضاء الدولية لمركز إعصار "لاري" الكبير والذي ظهر من الفضاء بحجم أكبر من إعصار "إيدا".

وشاركت رائدة الفضاء التابعة لمهمة "SpaceX Crew-2"، على صفحتها في "تويتر" مشهدا مهيبا لبؤرة الإعصار الهائل كما يبدو من الفضاء.

Here is Hurricane Larry from @Space_Station yesterday. Hoping this one doesn’t make landfall. pic.twitter.com/I0PwrX858v — Megan McArthur (@Astro_Megan) September 5, 2021

وكتبت رائدة الفضاء تعليقا على المشهد المخيف: "إعصار لاري في آخر تحديث له هذا الصباح. من وجهة نظرنا على محطة الفضاء الدولية يبدو أكبر بكثير من إعصار إيدا".

الجدير بالذكر أن إعصار "لاري" هو إعصار من الدرجة الثالثة، وتحرك بمسار مستقر دون تغير في قوته باتجاه الشمال الشرقي ووصل، الخميس الماضي، إلى مثلث برمودا، بحسب "فوكس نيوز".

تمتد رياح الإعصار من بؤرة الإعصار إلى الخارج لمسافة تصل إلى نحو 70 ميلا وتمتد رياح العاصفة المدارية إلى الخارج حتى 185 ميلا.