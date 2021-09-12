صاعقة رعدية تضرب برجا كهربائيا في السعودية.. ماذا حدث؟ .. فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو للحظة تعرض برج كهربائي لصاعقة رعدية قوية، في المملكة، صباح اليوم الأحد.

وانتشر مقطع فيديو متداول على "تويتر"، فجر اليوم الأحد، للحظة تعرض برج كهربائي، يقع في قرية الشاقة الشمالية جنوب محافظة الليث، لصاعقة رعدية قوية.

شاهد قوة الصاعقه #الشاقه الشماليه جنوب محافظة #الليث والحمدالله بدون أضرار سوا ضربت عمود كهرباء🌩⚡️⚡️ pic.twitter.com/KbjLExnGqs — طقس الغربيه (@tags_algharbiuh) September 11, 2021

وأظهر مقطع الفيديو لحظة ضرب الصاعقة الرعدية للبرج الكهربائي، ما تسبب في حدوث وميض قوي وشرارة نارية، حيث اقتصرت الأضرار على البرج الكهربائي فحسب، دون وقوع أضرار بشرية.

ويشار إلى أن المركز الوطني السعودي للأرصاد قد حذر، أمس السبت، من احتمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على محافظة الليث.

ويذكر أن محافظة الليث هي إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة، وتقع ضمن إقليم تهامة على الساحل الغربي للسعودية.

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