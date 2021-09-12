وفاة مدير أعمال فرقة الروك "رولينغ ستونز" أثناء حفره قبرا لكلبه

توفي مدير أعمال فرقة الروك الشهيرة "رولينغ ستونز" ميك بريغدين، عن عمر يناهز 73 عامًا، أثناء حفر قبر لكلبه ترافيس .

وقالت جوليا، زوجة بريغدين، في تصريح لموقع "تي إم زيد" الأمريكي: "توفي زوجي بسبب حدوث انهيار أرضي عند قيامه بحفر قبر قرب بيتنا الريفي في ولاية كاليفورنيا لكلبنا الذي كان يحتضر".

— Total Guitar (@TotalGuitar) September 8, 2021

وسارع الجيران بالاتصال بالأطباء لكنهم لم ينجحوا في إنقاذ حياة بريغدين.

وتركت فرقة "رولينغ ستونز"، التي تعتبر أطول فرقة موسيقى روك في كل العصور، أثرًا كبيرًا على موسيقى الروك أند رول خلال العقود.