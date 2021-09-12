التجارة السعودية توجه رسالة للمواطنين بشأن "أحذية أطفال".. تهدد حياتهم

وجهت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأحد، رسالة مهمة إلى المواطنين بشأن "أحذية أطفال".

ونشرت وزارة التجارة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، أعلنت من خلاله عن استدعاء أحذية أطفال من ماركة "BIRKENSTOCK"، بدعوى أنها تشكل تهديدا لحياة الصغار.

"التجارة" تعلن عن ⁧#استدعاء⁩

أحذية الأطفال (BIRKENSTOCK)

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🔻لاحتمالية انفصال زرار تثبيت رباط الكاحل للصندل مما يشكل خطر الاختناق للأطفال حال ابتلاع زرار التثبيت. pic.twitter.com/MnUT0o5TOS — وزارة التجارة (@MCgovSA) September 12, 2021

وحذرت وزارة التجارة السعودية من "احتمالية انفصال زرار تثبيت رباط الكاحل للصندل"، وهو الأمر الذي يشكل خطر الاختناق للأطفال، في حال ابتلاع زرار التثبيت.

وناشدت الوزارة السعودية المواطنين في بلادها بالتوقف الفوري عن استخدام منتج أحذية أطفال من ماركة "BIRKENSTOCK"، وإعادته إلى منفذ البيع فورا، واسترداد مبلغ الشراء نقدا.

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