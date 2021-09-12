دراسة: مكمل غذائي "يثبت الذاكرة" ويجنب الإنسان النسيان

يعاني الإنسان مع تقدمه في العمر من انخفاض أو تراجع في قدرة الذاكرة لديه، حيث يصاب الكثيرون في سن الشيخوخة بمرض الزهايمر، ولا تقتصر هذه المشكلات في بعض الأحيان على كبار السن بل قد تصيب الشباب بسبب ما وصف حاليا بمشكلة "ضباب الدماغ" المعاصرة.

وتتسبب ضغوط الحياة اليومية والكم الكبير من الأخبار التي يتلقفها الإنسان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من المشكلات التي صنفت مؤخرا تحت اسم "ضباب الدماغ" والتي من أهم أعراضها التشتت وفقدان الذاكرة وعدم القدرة على التركيز.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة مرض الزهايمر "IOS Press" فقد تأكد العلماء من قدرة أحد المكملات الغذائية على "تثبيت الذاكرة" خصوصا في حالات الإصابة بمرض الزهايمر.

وقام فريق من العلماء من معهد "كارولينسكا" ومستشفى جامعة "ساهلغرينسكا" وجامعة "أوبسالا" في السويد بدراسة عدد من حالات لأشخاص مصابين بمرض الزهايمر.

مكمل يبعد "ضباب الدماغ" ويحافظ على الذاكرة

وقسمت العينة الصغيرة إلى فئتين الأولى تم منحها مكملات "أوميغا 3" والثانية تم منحها مكملات وهمية كمجموعة ضابطة.

بدراسة 33 شخصًا يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة لمرض الزهايمر: 18 تناولوا مكملات "أوميغا 3" يوميا، بينما لم يفعل وبحسب المقال المنشور في موقع "marthastewart" عن نتائج الدراسة، قام الباحثون بفحص عينات من سوائل العمود الفقري، والتي تضمنت مؤشرات حيوية لمرض الزهايمر. أجرى الفريق أيضًا اختبارات للذاكرة مع البدء بالدراسة واختبارات أخرى بعد نهاية الدراسة، وتوصلوا إلى نتائج جيدة جدا.

وجدت الدراسة أن أحماض "أوميغا "3 الدهنية يمكن أن تساعد في النهاية في الحفاظ على ذاكرة الإنسان واستقرارها بشكل ملحوظ "حتى بعد تعرضها للخطر جزئيا"، بعكس المجموعة التي لم تمنح المكمل.

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قالت إيفون فرويند ليفي، الباحثة في مجال علم الأعصاب في جامعة "أوريبرو"، في بيان صحفي حول نتائج الدراسة: على الرغم من وجود نتائج ملحوظة على الذاكرة إلا أن البحث لم يرصد أي اختلافات بين المجموعات في عينات السائل النخاعي.

ونوهت الباحثة إلى الحاجة للمزيد من الدراسات مؤكدة أن النتائج "مثيرة جدا للاهتمام ويمكن البناء عليها" معبرة عن أملها بإطلاق توصيات للمرضى بعد التأكد والتعمق بالأبحاث "بحيث يمكن للأطباء إبطاء مسار مرض الزهايمر لدى مرضاهم".

وأضافت فرويند ليفي: "أفضل نصيحة نقدمها في الوقت الحالي هي أن تكون نشيطا بدنيا وأن تدرج أوميغا 3 في نظامك الغذائي، على شكل وجبات من الأسماك الزيتية أو مكملات غذائية. يمكننا أن نرى اختلافًا في نتائج اختبارات الذاكرة. وسجل المرضى الذين كانوا يتناولون مكملات أوميغا 3 في مرحلة مبكرة من المرض نتائج أفضل".

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