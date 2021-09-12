محمد صلاح بانتظار دخول التاريخ في مباراة ليدز اليوم

أكد نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، أن نجمه اللاعب المصري، محمد صلاح، على موعد مع دخول التاريخ اليوم من أوسع أبوابه.

© REUTERS / ADAM DAVY ليفربول يغازل محمد صلاح... "ياللي الدنيا بترقص وأنت معايا" للنادي الإنجليزي بأن محمد صلاح يقترب من دخول تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم من أوسع أبوابه، في حال تسجيله في شباك نادي ليدز يونايتد، اليوم الأحد، حيث يلتقي الفريقان في مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل صلاح مباراته رقم 162 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي حال تسجيله في شباك ليدز، سيصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشار إلى أن محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، ولاعب ليفربول الإنجليزي، سجل هدفه رقم 99 خلال اللقاء الأخير لناديه أمام الفريق الذي لعب له في السابق، وهو تشيلسي، خلال الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن نادي ليفربول يحتل، حتى نهاية الجولة الثالثة، المركز السابع في الدوري الإنجليزي، برصيد 7 نقاط، مع الإشارة إلى أنه يتخلف بفارق 3 نقاط عن ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي، اللذين لعبا مباراة أكثر من ليفربول.