مسلسل "مناورة الملكة" يحصد معظم جوائز إيمي

حصد المسلسل التلفزيوني الأمريكي "مناورة الملكة" معظم جوائز إيمي خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في الهواء الطلق هذا العام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وفاز المسلسل في سبع فئات، بما في ذلك التصوير والإنتاج والمكياج والشعر.

يذكر أن جوائز "إيمي" للفنون الإبداعية تُمنح للإنجازات في مجالات محددة عالية التخصص. وسيتم تسليم جائزتي أفضل مسلسل درامي وأفضل مسلسل كوميدي في 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.

واستطاع مسلسل "مناورة الملكة" الذي تم إصداره في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على منصة "نيتفليكس" تحقيق نجاحٍ منقطع النظير، وحظي بإشادة الجمهور على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، أثارت الصورة اهتمامًا شديدًا بالشطرنج.