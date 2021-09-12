حوت قاتل يدمر سجنه في داخل محمية حزنا على أطفاله ووحدته... فيديو

تداول نشطاء ومدافعون عن حقوق الحيوان مشهدا مؤلما لحوت قاتل يائس حاول تحطيم سجنه البلوري في حديقة حيوانات في محمية مارين لاند في مناطق شلالات نياغارا.

التقط نشطاء المشاهد قبل شهر تقريبا وتداولوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع معبرين عن حزنهم وألمهم لم يشعر به هذا الحوت السجين.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، الحوت كيسكا، وهي آخر حيتان أوركا المتبقية على قيد الحياة في المحمية كانت تضرب رأسها بالجدار البلوري بشكل متكرر.

وكتب فيل ديمرز، الموظف السابق في الحديقة والذي وصف نفسه بـ "المبلغ عن المخالفات" على "تويتر": "هذه القسوة يجب أن تنتهي الحرية لكيسكا (44 عاما)" وأطلق النشطاء على هذا الحوت لقب "الحوت الأكثر عزلة في العالم".

أفادت مؤسسة "Orca Rescues" ومقرها بريطانيا أنه "لأكثر من 40 عامًا، عانى (الحوت) من فقدان حريته وأطفاله وجميع أصدقائه في الزنزانة''.