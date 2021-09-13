رئيس "مواجهة كورونا" في مصر: وائل الإبراشي يطل على محبيه قريبا

صرح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر، بأن الإعلامي المصري وائل الإبراشي سيطل على محبيه قريبا بعد أن تحسنت حالته الصحية بشكل كبير.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن حسني أن الحالة الصحية لوائل الإبراشي، شهدت تحسنا ملحوظا، إذ أنه لازال يُجري بعض التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، وبشكلٍ دوري، للاطمئنان على حالته الصحية والوقوف على كافة التفاصيل.

يشار إلى أن الإعلامي وائل الإبراشي، يُقدم برنامج التاسعة بشكلٍ يومي، عبر القناة الأولى على التليفزيون المصري، إلا أنه جرى إسناد مهمة تقديم البرنامج إلى الإعلامي يوسف الحسيني والإعلامية شافكي المنيري التي تقدم الخميس من كل أسبوع، إضافة إلى الإعلامية دينا عبد الكريم، منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك حتى عودة الإبراشي.

وكان الإبراشي، قد أصيب بفيروس كورونا، في نهاية ديسمبر الماضي، وتدهورت حالته الصحية بشكل سريع، دخل بعد ذلك أحد مستشفيات العزل بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أصيبت الرئة بمضاعفات كبيرة بسبب الفيروس، وكان يخضع للتنفس الاصطناعي في أغلب الوقت.

ومرت المرحلة الحرجة من مرض الإبراشي بسلام حيث خرج من المستشفى في مارس/آذار الماضي، بعد تحسن حالته الصحية إلى حد ما، لاستكمال رحلة العلاج داخل المنزل، ويخضع حاليًا لجلسات علاج طبيعي وجلسات تأهيلية لحين استرداد عافيته بشكلٍ كامل، ما يبشر بإمكانية استئناف تقديم برنامجه مجددا.