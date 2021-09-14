دراسة تكشف سبب تشكل دهون البطن الخطرة على الحياة

يعتبر تراكم الدهون في البطن من الأمور التي تشغل بال الكثيرين. وتتسبب العديد من العوامل بهذه المشكلة مثل النظام الغذائي غير الصحي، قلة النوم، المشروبات الغازية والابتعاد عن الرياضة.

وأشار خبراء في التغذية إلى أن استهلاك الأطعمة المصنعة هو السبب الرئيسي للانتفاخ العنيد لا سيما رقائق البطاطس المعبأة والخبز والمعجنات، كما نقل موقع "إيت ذيس".

وتسبب هذه الأنظمة الغذائية الخاطئة عددا من المشاكل الصحية مثل الغازات والانتفاخ وزيادة الوزن، وذلك بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من السكر والكربوهيدرات المكررة التي تعالج بشكل أكبر من الكربوهيدرات التي نجدها بالفاكهة، وبذلك تتم إزالة أو تعديل محتواها من الألياف الطبيعية، مما يساهم في إبطاء عملية الهضم وتراكم الدهون.

واكتشفت دراسة حديثة أن تناول الكربوهيدرات المكررة يرتبط ارتباطا وثيقا بمحيط خصر أكبر وتراكم دهون البطن، بسبب انعدام القيمة الغذائية وانخفاض مستوى الألياف أو البروتين أو الدهون الصحية، وبالتالي تتحول هذه المأكولات إلى سعرات حرارية فارغة يمكن أن تسهم في كثير من الأحيان في تكوين دهون البطن وتراكمها.

ويشرح الخبراء أن الجسم يقوم بمعالجة الكربوهيدرات المكررة بسرعة وتخزينها بسهولة على شكل دهون، حيث أنها توفر مصدرا سريعا للطاقة التي تأتي في شكل ارتفاع في الجلوكوز، وفي نفس الوقت ينهار الجلوكوز في الجسم مما يسبب زيادة في الوزن بسبب الشعور المستمر بالجوع ومقاومة الجسم للأنسولين، فيقوم الجسم في تخزين الجلوكوز الزائد على شكل دهون .

وتؤثر دهون البطن الزائدة أو الدهون الحشوية بشكل سلبي على الصحة العامة حيث أنها تسبب ضغطا كبيرا على القلب والأعضاء الحيوية الأخرى، مما يعرض المرء إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .