مظهر كيم كاردشيان في حفل أزياء يثير السخرية... صور

وبدت الممثلة كيندال جينر مشرقة وجميلة حيث كانت ترتدي فستانا طويلا لامعا من جيفينشي، ومطرزا بدقة ومهارة، وشفافا بحيث أظهر معظم معالم جسدها، بالإضافة إلى إظهار رشاقتها وأنوثتها.
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ورفعت كيندال شعرها لتظهر جمالها، بينما ظهرت كيم كاردشيان متخفية بالكامل باللون الأسود، في فستان أسود وغطاء للوجه والرأس معا مع حذاء أسود.
"he was a punk, she did ballet" tease #MetGala2021 pic.twitter.com/50lFNa5M6G— BuzzFeed (@BuzzFeed) September 14, 2021
وبالغت وسائل التواصل الاجتماعي في السخرية من زي الممثلة الأمريكية كيم كاردشيان حيث أظهروها كساحرة شمطاء أو شبح أسود اللون بلا معالم في إشارة واضحة للمظهر التي كانت تبدو عليه في الحفل.
ونشر موقع "باز فيد" عددا من الصور للممثلتين الأمريكيتين، كما نقل الموقع عددا من آراء الجمهور والمتابعين على موقع "تويتر"، حيث غرد أحدهم: "غليندا الساحرة الطيبة"، بينما سخر آخر من عدم معرفة كيندال لكيم مما اضطر الأخيرة إلى تعريفها بنفسها قائلة: "كيندال هذا أنا.... كيم"، بينما قال آخر أن كيم تبدو كحاصدة للأرواح وأتت كي تحصد روح جينر.
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