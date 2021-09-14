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    شريحة سمك السلمون مع الخضراوات

    كيف يرسم منتج حيواني دهني حياة صحية مثالية؟

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    يعتبر سمك السلمون من أكثر الأسماك فائدة في عائلة السلمون، ويوصي به الأطباء وخبراء التغذية للعلاج والوقاية من العديد من الأمراض.

    قالت أخصائية التغذية أولغا تشونتونوفا لوكالة "سبوتنيك": السلمون لا يحتوي فقط على اليود وفيتامينات D وB، ولكنه أيضًا، قبل كل شيء، يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة. المتوفرة بكثرة في هذه السمكة. علاوة على ذلك، يسهل امتصاصها وهضمها حتى مع الوجبات المتأخرة. وهذا يعتبر أعظم الفوائد لجسد الأنثى ".

    وأضافت أن الأسماك لها تأثير إيجابي على عمل الجهاز القلبي الوعائي. بفضل السلمون، تتحسن الدورة الدموية، يتشبع القلب بالعناصر الدقيقة الضرورية ويعمل بثبات.

    وتابعت: علاوة على ذلك، عندما تكون الرؤية ضعيفة، يوصي الأطباء بتناول هذه السمكة، حيث تعمل أحماض أوميغا 3 الدهنية على تحسين صحة العين.

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    © Depositphotos / Bit245
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    وأكملت: يلعب اليود الموجود في السلمون دورًا حاسمًا في تكوين هرمون الغدة الدرقية. ويؤثر على الجسم كله، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى تدهور صحة الإنسان. مشيرة إلى أن أعراضه الأولى تتمحور بانخفاض في المناعة، وحالة من الاكتئاب، واشحوب ، والإإرهاق.

    وقالت: سمك السلمون مفيد ليس فقط للبالغين، ولكن أيضًا للأطفال. حيث يحتاج الجسم النامي إلى كمية كبيرة من الكالسيوم للعظام، والبوتاسيوم لتكوين الجهاز العصبي، والفوسفور للأسنان والأظافر، وفيتامين أ لمناعة قوية.

    وأضافت: كافيار السلمون يحتوي على سعرات حرارية أعلى من اللحوم، تقدر بـ 199 سعرة حرارية. منوهة إلى أنه بسبب زيادة محتوى البروتينات والأحماض في جسم الإنسان، تنخفض مستويات الكوليسترول، وهذا بدوره له تأثير إيجابي على الدم.

    كيف تختار السلمون الصحيح؟

    تقول الخبيرة: في البداية عليك الانتباه إلى المظهر والرائحة. لها لون فضي وهيكل مرن، بدون رائحة كريهة قوية. فاللون الباهت والتفتت هو مؤشر على تجميد المنتج.

    وتابعت: يجب أن يكون اللحم وردي اللون؛ وعند التقطيع، لأنر اللون الأحمر الفاتح يشير إلى أن الأسماك خضعت لمعالجة كيميائية، ومن الأفضل شراء السمك قبل طهيه.

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