"كاف" يحسم موقفه من إقامة كأس العالم كل عامين

ونشر كاف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أفاد من خلالها بضرورة إجراء مناقشات بطريقة أكثر انفتاحا بشأن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين، وهو ما يبدو أنها رسالة دعم لخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
⚽️ Media Statement by CAF President on hosting the FIFA World Cup every two years#CAF #CAFOnline #football #StaySafeAfrica— CAF Media (@CAF_Media) September 14, 2021
https://t.co/AJYrgoJyP6
ونشر موتسيبي بيانا أوضح من خلاله أن "الكاف" أنه في الوقت الراهن من الضروري استمرار المناقشات والمداولات بطريقة منفتحة، بما يخدم معه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية، ولاعبي كرة القدم وغيرهم من أصحاب المصلحة حول العالم.
وأعلن "كاف" ثقته في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وبأن استمرار تلك المناقشات سيصل الجميع إلى حل يرضى جميع الأطراف، وذلك بالتوازي مع ترحيب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخطة "فيفا" لإقامة كأس العالم كل عامين.
ويشار إلى أن يدرس إمكانية إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من أربعة أعوام، وهو ما قوبل بمعارضة من الاتحاد الأوروبي "يويفا".
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