برشلونة يلتقي بايرن ميونيخ في "مواجهة ثأرية" بدوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مواجهة نارية مبكرة، وثأرية بعد خسارة العام الماضي.

وفي تقرير مطول لقناة فرانس 24 ، أفادت بأن فريق برشلونة قد تعرض العام الماضي، لخسارة تاريخية بنتيجة 2-8 أمام الفريق الألماني، في ربع نهائي 2020، حيث يطمح اليوم إلى تعويض الخسارة والانتقال إلى الدور التالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان فريق برشلونة قد تلقى ضربة قوية وموجعة برحيل نجمه، ليونيل ميسي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لينضم إلى لاعبهم السابق البرازيلي نيمار.

وأكدت تقارير صحفية كثيرة أن ليونيل ميسي "البرغوث" قد طلب الرحيل عن فريق برشلونة الإسباني، فور تعرض فريقه إلى الخسارة المذلة أما بايرن العام الماضي، لكنه بقى مرغما أو مجبرا العام الحالي، لكن قرر الانتقال إلى الدوري الفرنسي في الموسم الجديد.

ويستهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا من دون "البرغوث"، للمرة الأولى في عقدين، الذي أحرز هدفه الأول في المسابقة القارية عام 2005، في وقت يملك في رصيده 120 هدفا في 149 مباراة، بينها 7 "هاتريك".

ويذكر أن ليونيل ميسي قد أحرز لقب دوري الأبطال 4 مرات مع برشلونة في غضون عشر سنوات، فيما لم ينجح في إحراز هذا اللقب آخر ست سنوات.

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