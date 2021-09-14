النصر السعودي إلى ربع نهائي أبطال آسيا بعد فوزه على تراكتور الإيراني.. فيديو

نجح فريق النصر السعودي بالفوز على منافسه تركتور سازي تبريز الإيراني، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم.

وتغلب النصر السعودي على غريمه الإيراني بهدف واحد للاشيء، وهو ما يمنح الفريق السعودي التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأحرز نجم النصر، فينسيت أبو بكر، هدفا في شباك منافسه تراكتور الإيراني، خلال المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية، الدوحة، في إطار منافسات ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، لمنطقة الغرب.

ويشار إلى أن نادى تراكتور قد طلب، في وقت سابق، تأجيل مباراته أمام النصر بسبب تفشي فيروس كورونا بين الفريق، أو الانسحاب دون عقوبات، إلا أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض ذلك.

وبتلك النتيجة، يتأهل النصر السعودي إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، ليلحق بمنافسه المحلي، الهلال، الذي فاز، أمس الإثنين، على منافسه الاستقلال الإيراني بهدفين للاشيء.