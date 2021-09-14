كلبة تفاجئ لاعبات وتقتحم الملعب لتخطف الكرة وتبدأ عملية المطارة...فيديو

خطفت الكلبة دازيل الأنظار إليها عندما هربت من مالكها الجالس وسط جمهور نصف نهائي بطولة الكريكيت (T20 ) في إيرلندا للسيدات.

وتفاجأ الجميع بالكلبة دازيل وهي في وسط الملعب تلتقط الكرة وتركض بها لتلاحقها اللاعبات الأخريات، مما أثار موجة من الضحك، كما ذكر موقع "سي إن إن عربي".

واستمرت المباراة بعد أن سلمت دازيل الكرة لإحدى اللاعبات، ليحتفل مجلس الكريكيت الدولي بالكلبة دازيل.