هل صلصة الصويا خالية من الغلوتين؟

وتحتوي معظم صلصات الصويا على مادة الغلوتين التي تعد مكونا أساسيا للقمح، لذلك تصنّع بعض صلصات الصويا من الأرز بدل القمح، لتكون بذلك بديلا للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين، كما ذكر موقع "هيلث لاين".

وتنصح إدارة الغذاء والدواء FDA بقراءة قائمة المكونات للتأكد إذا ما كانت الصلصة خالية من الغلوتين، فإذا كانت القائمة تحتوي على القمح أو الشعير أو أي مادة مصنوعة من هذه الحبوب، فإن المنتج ليس خاليا من الغلوتين، وأن صلصة الصويا المصنفة بأنها الخالية من الغلوتين هي صلصة تحتوي على أقل من جزء في المليون من الغلوتين، وهي كمية مجهرية لا تؤثر حتى على من يعانون من حساسية الغلوتين.

وتعتبر صلصة أحماض جوز الهند بديلا شائعا لصلصة الصويا وخاليا من الغلوتين، وهي تحتوي على العديد من الأحماض الأمينية والبروتين، كما أنها توفر نكهة لذيذة، وتتكون صلصة أحماض جوز الهند من امتزاج عصارة زهر جوز الهند بالملح، وأكد الخبراء أن صلصة أحماض جوز الهند تشبه بشكل ملحوظ صلصة الصويا ولكنها خالية من الغلوتين بشكل طبيعي.