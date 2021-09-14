طبيبة: نتائج الحرمان من الطعام أسوأ بكثير من "السمنة النفسية"

يمكن أن يؤدي عدم الرضا عن جسمك والنظام الغذائي المفرط إلى الإصابة بفقدان الشهية، والتي تكون عرضة لأمور أخرى تصيب الجهاز الصحي.

وقالت أخصائية التغذية ماريات موخينا في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": يعد النظام الغذائي المناسب فرصة جيدة للتخلص من الوزن الزائد وتحسين الصحة. لكن الإفراط في الصيام يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشهية.

ووفقًا للتصنيف الدولي للأمراض، يُصنف فقدان الشهية، على أنه اضطراب عقلي. وفي ذلك قالت ماريات إن بداية هذا المرض تدل بشكل خاص على الشعور بالذنب الذي ينشأ بعد تناول الطعام.

وأضافت: "أول علامة على فقدان الشهية هي الأعراض النفسية والعاطفية: الشعور بالذنب وعدم الرضا".

وتابعت: "يتحدث الشخص كثيرًا عن شخصيته، أنه سمين أو غير ذلك، وأنه بحاجة ماسة إلى إنقاص الوزن، وعندما يبدأ الشخص في الشعور بهذا الشعور حتى بعد تناول الطعام فهو أمر سيء للغاية".

وتابعت خبيرة التغذية أن فقدان الشهية يمكن أن يكون عرضا لتدهور وضع الشعر والأظافر والجلد، موضحة أنه "قد تنخفض مستويات الحديد والإفرازات لدى الشخص. وقد تتدهور حالة الشعر والأظافر والجلد، وقد تتأخر عمليات شفاء الأنسجة".

ووفقًا لها، فإن تقييد الذات الشخصية في الطعام، بدون وصفة طبية، هو بالفعل "عرض" يشير إلى احتمال ظهور الاضطراب.