طبيب روسي: الشعور بالدوخة لايعني احتمال الإصابة بسكتة دماغية

تحدّث الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف على الهواء في قناة "روسيا 1" التلفزيونية عن أحد الأعراض يتم الخلط بينه وبين الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأشار الطبيب إلى أن الكثيرين يعتقدون بأن الشعور بالدوخة أو الدوران يدل على وجود مشاكل في الأوعية الدماغية.

وقال مياسنيكوف: "بشكل عام، الشعور بالدوخة يعني وجود مشاكل في الأذن الداخلية وهذا ليس من أعراض السكتة الدماغية الوشيكة الحصول، ولهذا السبب يلجأ الكثيرون إلى طبيب القلبية والأعصاب".

مضيفا أنه عند الشعور بالدوخة مع صعوبة الوقوف والشعور بالغثيان، فإن ذلك يعتبر مؤشرًا على مشاكل في الأذن.

ونصح الطبيب في هذه الحالة مراجعة طبيب الأنف والأذن والحنجرة.