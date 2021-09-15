فيتامينات وعناصر مفيدة تحققها إضافة بذور السمسم للنظام الغذائي

وأكد خبير التغذية، الدكتور كاجال بانديا إيبثو، أن بذور السمسم تحتوي على زيت عالي الجودة غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، ومضادات الأكسدة الطبيعية، وذكر موقع "أونلي ماي هيلث" خمس فوائد لاستهلاك بذور السمسم.

يساعد غنى بذور السمسم بالكالسيوم والزنك والنحاس وأحماض أوميغا 3 الدهنية والمغنيزيوم والبروتين في النمو الصحي للعظام والحفاظ عليها، ويسهم الزنك في تقوية بنية العظام، وأظهرت الدراسات أن تناول بذور السمسم بشكل منتظم يمكن أن يساعد في الوقاية من هشاشة العظام عند كبار السن.

تسهم بذور السمسم في تسهيل حركة الأمعاء بسبب محتواها العالي من الألياف ووجود الأحماض الدهنية غير المشبعة، مما يساعد على تحسين عملية الهضم وتخفيف الإمساك، كما يعمل زيت السمسم كمواد تشحيم للأمعاء، وعامل حماية من أمراض القولون، بالإضافة إلى أنه يقلل من خطر الإصابة بأي نوع من أمراض الجهاز الهضمي.

تعزز بذور السمسم من مناعة الجسم، حيث يساعد الزنك على تنشيط وتطوير الخلايا اللمفاوية التائية، والتي تساعد في التعرف على هجوم الميكروبات الضارة، وأثبتت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في بذور السمسم تحمي الجسم من العديد من الأمراض عن طريق إبطاء تلف الخلايا، كما تحارب خصائص بذور السمسم المضادة للبكتيريا أمراض البكتيريا المختلفة مثل فطريات الجلد والتهاب الحلق وعدوى المكورات العنقودية.

وتشتهر بذور السمسم بمنع ارتفاع ضغط الدم والحفاظ عليه تحت السيطرة بسبب احتوائها على الدهون المتعددة غير المشبعة ونسبة عالية من المغنيسيوم تساعدعلى خفض ضغط الدم، بالإضافة إلى احتوائها على مضادات الأكسدة وفيتامين "E" التي تمنع تراكم البلاك في الشرايين مما يساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي .

وتعتبر بذور السمسم من أقدم المكونات الغنية بالمعادن الأساسية القادرة على تزويد الجسم بالكالسيوم والنحاس والمغنيسيوم والتي تساعد في تخفيف آلام المفاصل ومنع حالات التهاب المفاصل "الروماتويدي".