تأثيرات سلبية تسببها استراتيجية إنقاص الوزن عن طريق تخفيف تناول الطعام

تسبب زيادة الوزن الكثير من المشكلات الصحية مثل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشاكل الصحة العقلية، والتهاب المفاصل.

ويعمد بعض الأشخاص إلى اتباع أنظمة غذائية شديدة التقييد للتخلص من الوزن الزائد مثل تناول كميات أقل من الطعام من دون التفكير بمدى فعاليتها أو فائدتها للجسم، كما ذكر موقع "أونلي ماي هيلث".

يقول سيرماثي فينكاترمان، اختصاصي التغذية، إن تقسيم الوجبات هي الأساس لفقدان الوزن، حيث تعمل هذه الطريقة على تحسين الهضم والقضاء على الخمول وضباب الدماغ بالإضافة إلى إدارة الوزن، وحذر اختصاصي التغذية من تقليل كمية الطعام اليومية التي تضر أكثر مما تنفع.

ويوضح سيرماثي أن تخطي الوجبات وتناول القليل من الطعام واتباع حميات تعتمد على العصائر أو الحساء مما يؤدي إلى نقص التغذية، ويؤثر على عمل الجسم ويضعف المناعة، كما أنه قد يؤدي إلى اختلالات هرمونية لدى المراهقات، وهزال في العضلات وبهتان في الجلد وتساقط الشعر، بالإضافة إلى ضعف في وظائف الجسم.

ويسبب نقص التغذية تباطؤ في عملية التمثيل الغذائي مما يمنع الجسم من فقدان الوزن، ويعمل على زيادة الشهية للطعام وأخطاء في النظام الغذائي اليومي مثل تناول الأطعمة غير الصحية، وأكد سريماثي على ارتباط الطعام والمزاج لذلك فإنه من المهم تناول الطعام بشكل صحيح.

ونصح سيرماثي الراغبين بالتخلص من الوزن الزائد باتباع نظام غذائي مثالي غني بالمعادن والفيتامينات والدهون، واختيار مصادر جيدة للألياف والفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى الانتباه إلى مصادر طبيعية للسعرات الحرارية والابتعاد عن الأطعمة المصنعة، كما نصح باتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن مما يحافظ على صحة الأمعاء ويعزز المناعة، وشجع على ممارسة الرياضة والتمرينات البدنية لمدة 10 دقائق يوميا.