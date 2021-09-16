القضاء الكويتي يعوض زوجا أصيب بالعمى بعد اكتشاف خيانة زوجته مع 13 رجلا

قضت محكمة كويتية بإلزام زوجة تعويض زوجها وأبنائها بمبلغ 20 ألف دينار كويتي عن الأضرار المادية والأدبية التي ألحقتها بهم.

وبحسب محامية الموكل، فإن الزوج اكتشف أن زوجته تمتلك هاتفا آخر تتواصل به مع 13 رجلا، وتتبادل معهم الرسائل والصور الإباحية.

مما ألحق الضرر والأذى بالزوج الذي أصيب بالعمى المؤقت وعزل عن جيرانه بسبب الفضيحة، كما أدى ذلك لتدمير الحالة النفسية للأبناء وتراجع مستواهم الدراسي، بحسب ما نشرت صحيفة " الأنباء" الكويتية.

وبعد حصول المدعي على حكم نهائي بالتعويض المؤقت 5001 دينار طالبت محاميته بتعويض نهائي آخر بعد تقديمها حافظة مستندات تضمنت تنازل والدة الزوجة عن رؤية الأبناء وعن حضانتهم وتنازل والدها عن رؤية أحفاده وتخييرهم وصورة من إشهار المخالعة فضلا عن حكم نهائي بصحة وتوقيع المدعى عليها على إقرار عرفي وصور محادثاتها مع آخرين وعبارات تدل على وجود علاقة جسدية بينهم وحكم برفض الرؤية.