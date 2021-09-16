طبيب يكشف مضار مفاجئة لتناول الليمون والحمضيات

تحتوي الحمضيات بأنواعها والليمون على العديد من العناصر المفيدة للجسم وأهـمها فيتامين "C"، كما أنها تحتوي على مجموعة فيتامين "B" والبوتاسيوم والمغنيزيوم والزنك، وتفيد في محاربة الالتهابات ووقاية الجسم من الأمراض.

على الرغم من فوائد الليمون الهامة، إلا أن الدكتور فلاديمير زايتسيف حذر، في مقابلة له مع موقع "ميديك فوريوم"، من الاستخدام غير الواعي والمحدد لليمون والحمضيات الأخرى التي يمكن أن تثير الالتهاب والتهاب اللوزتين.

ونصح دكتور الأنف والحنجرة زايتسيف، ب عدم تناول الليمون والفواكه الحمضية الأخرى بكثافة من دون استشارة الطبيب وتحديد الجرعة المناسبة، حيث أنه بالرغم من أن الليمون مصدر مهم لفيتامين "C" الذي يعتبر من أفضل المكونات لدعم جهاز المناعة، لكنه يمكن أن يضرّ في علاج اللوزتين بدلا من المساعدة.

أوضح زايتسيف أن العلاج الذاتي بالليمون يؤدي إلى تهيّج اللوزتين وما يتبع ذلك من مشاكل في الحلق مثل التهاب الجدران الخلفية للبلعوم والذي يؤدي إلى التهاب البلعوم الحبيبي والتهاب اللوزتين المزمن، مما يجعل الجسم في حالة من الخمول والتعب والتسمم.

وذكر زايتسيف ضررًا آخر للحمضيات، حيث أكد أن الحمضيات يمكن أن تؤذي الأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة، فهي تزيد من الحموضة ومن حرقة المعدة والقرحة، كما أنها تزيد من حدّة أعراض مرض الارتداد المعدي المريئي.

ويسبب الليمون تهيج البشرة وتحسسها واحمرارها لدى بعض الأشخاص، كما يسبب قرحة الفم .