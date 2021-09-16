تقرير يعدد أطعمة توفر فيتامين "ف" المعزز للصحة ومحارب الاكتئاب

يحتاج الجسم إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن والمكونات الغذائية ليستطيع أداء وظائفه الحيوية وتعزيز مناعته، ويصنع الجسم هذه المكونات بنفسه كما يحصل عليها من الطعام والمكملات الغذائية.

ويعتبر فيتامين "F" غير المعروف تماما، وهو يتكون من نوعين من الأحماض الدهنية الأساسية: "أوميغا 6" الدهنية و"أوميغا 3" الغنيان بالفوائد الصحية، كما ذكر موقع "أونلي ماي هيلث".

وذكر خبراء التغذية عددا من الفوائد الصحية لفيتامين "F"، حيث أنه يحسّن من وظائف القلب والأوعية الدموية، ويوفر الهيكل والمرونة للخلايا، ويقي من خطر الإصابة بمرض السكري 2، ويلعب دورا رئيسيا في نمو الدماغ والجسم وتطورهما، ويساعد في تقليل الالتهاب، ويحسن الرؤية، كما يدعم الصحة العقلية ويساعد على تنظيم الاستجابة المناعية في الجسم.

ويتواجد فيتامين "F" في عدد من العناصر الغذائية الغنية بالمغذيات، مثل:

1- البيض الغني بالبروتين والمفيد لصحة القلب.

2- المكسرات مثل اللوز والجوز الغنيان بالألياف والبروتينات التي تساعد في إنقاص الوزن، وتفيد في علاج ألزهايمر وحماية القلب وخفض الكوليسترول الضار في الجسم.

3- الأسماك الغنية بالدهون الصحية مثل أحماض "أوميغا 3" الدهنية والبروتينات واليود وفيتامين "D"، التي تعمل على تعزيز صحة الدماغ والقلب والمناعة الذاتية، كما تقي من الاكتئاب وتحمي الرؤية.

4- البراعم التي تتكون من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف والبروتينات والمعادن والتي تساعد في الحفاظ على صحة القلب، وفقدان الوزن، ويمنع الشيخوخة المبكرة، وتقوية المناعة، وتحسين البصر والدورة الدموية والهضم.

5- زيت الزيتون الغني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، والمعروف بقدرته على الحد من الالتهابات وأمراض السرطان، كما يحمي من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2 وألزهايمر ومتلازمة التمثيل الغذائي.

6- بذور الشيا الغنية بمضادات الأكسدة التي تحارب إنتاج الجذور الحرة وتقلل من خطر السرطان، كما تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين مما يساعد على تقليل الشهية وفقدان الوزن.

7- الأفوكادو الغنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب، والتي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول ومستويات السكر في الدم، كما يساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من خطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية أو فشل كلوي.