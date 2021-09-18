خبيرة تغذية تسمي أكثر 3 منتجات اقتصادية و"خارقة الفائدة"

وبحسب ما كتبته أولغا على "إنستغرام"، تحتوي بذور الكتان على الكثير من المواد المفيدة، مثل فيتامينات A وB وE وF والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك.

وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، فهي غنية بأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية غير المشبعة، وكذلك الألياف، حيث بفضلها، يتم تقليل خطر الإصابة بالأورام، ويتم تطبيع عمل القلب والجهاز الهضمي، كما تساعد أيضًا في تنظيم نسبة السكر في الدم.

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وتابعت: "بالإضافة إلى الفيتامينات، تحتوي الأعشاب البحرية على الكثير من اليود"، منوهة إلى أن "هذا المنتج له تأثير في عملية تطهير وإزالة السموم من الجسم".

ونصحت الخبيرة بتضمين هذا المنتج في النظام الغذائي لأمراض الغدة الدرقية وللوقاية من السرطان.

وختمت الخبيرة: "الحنطة السوداء غنية بالبروتين ولا تحتوي على النشا أو الغلوتين"، مؤكدة أنها غنية بفيتامينات "ب" ومضادات الأكسدة والحديد وكذلك الألياف المسؤولة عن الأداء الطبيعي للجهاز الهضمي.