سيارة برمائية تجمع بين اليخت والليموزين والمنزل الفاخر... صور وفيديو

كشفت مصادر إعلامية عن سيارة جديدة برمائية قيد التطوير قادرة على السير في بيئات مختلفة ومتنوعة، من البحر إلى اليابسة، لكن مع توفير بيئة فاخرة جدا لركابها.

وتجمع السيارة الجديدة التي تم الكشف عنها سابقا والتي تحمل اسم Nouvoyage" (Limousine Tender 33 )"، بين السيارة الفاخرة واليخت الفاخر، حيث توفر مزايا رائعة جدا لأول مرة في عالم السيارات مع الاحتفاظ بشكل السيارة المثالي إلى حد ما.

وبحسب موقع "autoevolution" الذي نشر تقريرا عن هذه السيارة، يطلب الأثرياء حول العالم نماذج من السيارات التي تجمع ضمن ميزاتها الكثير من التناقضات مثل هذه السيارة الجديدة التي توفر بيئة فاخرة ومثالية كسيارة ويخت في آن واحد.

وبحسب المصادر لا يمكن اعتبار السيارة الجديدة سيارة عادية فهي أقرب لسيارة ليموزن فاخرة جدا.

وأطلقت شركة "Nouvoyage "، أول سيارة برمائية لها من هذال الصنف في عام 2013، وتحمل اسم "تندر 33"، وكانت أول مركبة برمائية فاخرة في العالم قادرة على نقل الضيوف في الطرق المائية والبرية.

ولاحظ الرئيس التنفيذي للشركة، مارتن بودلي، أن النماذج البرمائية السابقة كانت ذات أداء محدود ولم تكن موثوقة بشكل جيد، حيث تم تبسيط طريقة أداء المركبة مع رفع كفاءتها.

تمكنت ليموزين تندر من الوصول إلى سرعة تقرب من 30 عقدة في البحر و85 ميلاً في الساعة (136.7 كيلومترا في ساعة) على الأرض.

وتستوعب السيارة البرمائية الجديدة التي يبلغ طولها 10 أمتار ووزنها 6123 كيلوغراما، 12 راكبًا واثنين من أفراد الطاقم لقيادتها.

وتضمنت الساترة مقاعد فاخرة جدا ونظام تكييف الهواء ودورة مياه مشابهة لتلك الموجودة في الطائرات الأمر الذي جعلها قارب وليموزين ومنزل متنقل في وقت واحد.

ونوه الموقع إلى أنه على الرغم من التصاميم المطروحة إلا أنه لا يزال من غير الواضح موعد البدء بإنشاء هذه السيارة وطرحها في السوق، حيث تقدر تكلفتها بحوالي 2 مليون دولار.