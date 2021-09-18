تيري هنري يهين توتنهام على الهواء

أهان نجم المنتخب الفرنسي السابق، تيري هنري، نادي توتنهام الإنجليزي، على الهواء.

ذكر الموقع الإلكتروني كورا تي في، مساء اليوم السبت، أن تيري هنري نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، أهان فريق توتنهام الإنجليزي، على الهواء مباشرة، حينما ادعى أنه لا يعرف فريق بهذا الاسم.

وجاءت إهانة هنري للفريق الإنجليزي خلال لقاء تليفزيوني على الهواء لتحليل لقاءاته، والذي قال خلالها عن توتنهام وتلقيه خسارة ثانية على التوالي "لا أعرف هذا الفريق".

يذكر أن تيري هنري ولد في العام 1977، ويلقب بتيتي أو الغزال الأسمر، وهو لاعب سابق في المنتخب الفرنسي، لعب في اندية مختلفة في الدوريات الأوروبية، على رأسها نادي برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي ونادي نيويورك ريد بولز الأمريكي. وهو الآن يعمل كمساعد مدرب لمنتخب بلجيكا لكرة القدم.

ويشار إلى أن تيري هنري قد سبق وأحرز هدفا رائعا في شباك توتنهام الإنجليزي، في العام 2002، حينما كان يلعب لحساب فريق آرسنال الإنجليزي، أيضا.