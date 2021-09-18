طبيب يسمي "خطأ جسيما" خلال علاج الزكام في المنزل

حذرت البروفيسورة مارينا جورافليفا من أن العلاج غير المناسب للزكام محفوف بتطور مضاعفات خطيرة على حياة المريض.

تقول الطبيبة، بحسب موقع "ميديك فوروم"، "على سبيل المثال، مشاركة دواء الحساسية مع شراب السعال، يعتبر خطأ يمكن أن يكون له عواقب وخيمة".

وتضيف: "يمكن أن يؤدي تناولهم معًا إلى تكوين جرعات سامة في الجسم".

وتابعت أن خطأ فادحا آخرا هو أن الشخص يمكن أن يأخذ أدوية خافضة للحرارة أثناء تناول مضادات التخثر. مشيرة إلى أنه في هذه الحالة يزداد خطر النزيف.