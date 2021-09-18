جواب "نعم" على 3 أسئلة يعني إصابتك بداء السكري من النوع الثاني

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت مصابًا بمرض السكري أم لا، فعليك أن تسأل نفسك بعض الأسئلة، حيث يمكن أن يكون لمرض السكري من النوع 2 عواقب وخيمة إذا لم يتم تشخيصه.

وأوضحت الدكتورة نيغات عارف بحسب موقع "ميديك فوروم" الطبي، أن السكري كان المرض أكثر شيوعًا بين كبار السن، لكنه في الوقت الحاضر أكثر شيوعًا بين الشباب.

وتتابع: عليك أن تسأل نفسك ثلاثة أسئلة:

هل تشرب أكثر؟

هل تتبول أكثر؟

هل انت عطشان طوال الوقت؟

إذا كانت الإجابة على جميع الأسئلة أعلاه بنعم، فمن المحتمل أنك مصاب بداء السكري من النوع 2.

يمكن تأكيد ذلك من خلال فحص دم بسيط يُعرف باسم HbA1c، الذي يطلبه طبيبك.

قالت الدكتورة ميغات عارف: هناك عاملان يمكنهما الوقاية من مرض السكري من النوع 2 أو عكسهما وهما النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

وأضافت الدكتورة عارف: "انظر أيضًا إلى أحجام الوجبات". إذا كنت تعاني من السمنة أو تأكل الكثير من السكر، فإن صحتك في خطر".

وتقول: مرض السكري من النوع 2 "يؤثر على الجسم كله، العين والقلب والكلى والأوعية الدموية الدقيقة في الساقين.