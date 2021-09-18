تسجيل
18:19 GMT18 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    شكل خيالي لانفجار فضائي

    مشهد غريب رصده فلكيون قبل 900 عام واختفى... اكتشف لغزه اليوم... صور وفيديو

    © Photo / pixabay/spirit111
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1050188233_0:229:2561:1669_1200x675_80_0_0_e6f42b5a5623aebbe7f0faee0a22ab60.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202109181050188280-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-900-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    رصد علماء الفلك الصينيون واليابانيون ضوءا جديدا في السماء، في القرن الثاني عشر، يسطع بشكل مبهر مثل كوكب زحل، وتوقع الفلكيون أن هذا الضوء ناتج عن انفجار هائل لسبر نوفا وحددوا موقعه بشكل تقريبي، لكن سبب هذا الانفجار بقي غامضا إلى اليوم، حيث اختفى بعد عدة أشهر فقط.

     يقول علماء الفلك اليوم إنهم توصلوا إلى حل لغز عمره 840 عاما، حيث اصطدم نجمان كثيفان للغاية في مجرة ​​درب التبانة وتسببا في حدوث مستعر أعظم.

    موقع هبوط المركبة المتجولة بيرسيفرانس مارس التابعة لوكالة الفضاء الدولية ناسا في جيزيرو كراتر على سطح المريخ في 18 فبراير 2021، في صورة أساسية التقطتها كاميرا التصوير عالي الدقة العلمية هايرايز على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لـناسا.
    © AFP 2021 / NASA / JPL-Caltech
    عينة مركبة "ناسا" من المريخ تكتشف دليلا على وجود "حياة"... صور وفيديو
    وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية الشهيرة، من المحتمل أن يكون الانفجار قد أدى إلى ظهور نجم ساخن جدا، يعرف اليوم باسم نجم باركر مع وسديم من الغاز والغبار متسع يطلق عليه اسم "Pa 30".

    واكتشف هذا المستعر الأعظم، أو ما يسمى بنجم الضيف الصيني، في عام 1181 ميلادي، وظل مرئيا من 6 أغسطس/ آب إلى 6 فبراير/شباط، من ذلك العام واختفى بعدها، هو واحد من تسعة مستعرات عظمى مسجلة تاريخيًا في مجرتنا.

    واستطاع مجموعة علماء حل لغز هذا النجم أخيرا، في بحث جديد نشر مجلة الفيزياء الفلكية. حيث حدد علماء الفلك بقايا بعض المستعرات الأعظمية، لكن نجم الضيف الصيني كان المستعر الأعظم الوحيد في الألفية الماضية الذي لم يتم العثور على بقاياه بعد.

    واقترح الباحثون سابقا أن نجم "Pa 30" ونجم "Parker" نتجا عن اندماج اثنين من الأقزام البيضاء، وهما نجمان كثيفان للغاية استهلكا كل وقودهما النووي، حيث تؤدي عمليات الاندماج هذه إلى نوع خافت ونادر من المستعرات الأعظمية يُعرف باسم المستعر الأعظم من النوع "اللاكس".

    واكتشف علماء الفلك في الدراسة الجديدة أن السديم "Pa 30"، الذي اكتشف في عام 2013. بعد حساب سرعة توسعه حيث كان ينتفخ بسرعة 684 ميلا في الثانية (1100 كيلومترا في الثانية). بمعرفة هذا المعدل، قدر العلماء أن هذا النجم ولد منذ حوالي 1000 عام فقط، أي أن نشأته كانت بنفس توقيت المستعر الأعظم القديم.

    وبدوره، قال ألبرت زيلسترا، أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة "مانشستر" البريطانية، في بيان: "التقارير التاريخية تضع نجمة الضيف بين كوكبتين صينيتين، تشوانشي وهواجاي. ونجم باركر يناسب الموقع بشكل جيد... هذا يعني أن العمر والموقع يتناسبان مع أحداث عام 1181".

    ونوه زيلسترا إلى أن المستعر الأعظم الذي ظهر في عام 1181 م كان خافتًا وتلاشى ببطء شديد، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون سوبرنوفا من النوع "الكلاس" (المتراخي).

    وبين الباحث أن "الجمع بين كل هذه المعلومات، مثل العمر والموقع والسطوع وتاريخ الحدث والمدة المسجلة تاريخيًا (185 يوما)، جميعها تشير إلى أن نجم باركر و Pa 30 هما بقايا هذا المستعر الأعظم القديم"، وتابع العالم قائلا: "من الجيد أن تكون قادرا على حل لغز تاريخي وفلكي".

    انظر أيضا:

    10 فوائد طبية غريبة للقرنفل لكن يحذر تناوله على هؤلاء
    "فيتامين د" يجب تناوله في أوقات محددة ومع بعض الأطعمة لكسب فوائده
    نوع من المكسرات يصنف رقم 1 في محاربة الالتهابات
    9 فوائد لـ"معجزة" جوزة الطيب للضغط والدماغ مع تحذير شديد
    مشاهد مؤلمة لبكاء "سفاح المحيط" حوت أوركا القاتل... فيديو
    حوت قاتل يدمر سجنه في محمية حزنا على أطفاله ووحدته... فيديو
    حيتان تخفي يدا بـ5 أصابع من مخلوق مشى على الأرض... صور وفيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء ضحايا سرطان الثدي يلتقطن صورة جماعية خلال النسخة الخامسة من ضربة فرشاة مدى الحياة في غوادالاخارا، المكسيك، 9 سبتمبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    معلومات عن القوات البحرية المصرية والهندية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك