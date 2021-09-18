مانشستر سيتي يتعثر بالتعادل أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

تعثر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره ساوثهامبتون، حينما سقط في فخ التعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول، وساعده في ذلك تراجع ساوثهامبتون، ولكنه لم يتمكن من ترجمة السيطرة إلى أهداف، وهو ما شهده الشوط الثاني، أيضا، الذي لم تتغير الأمور كثيرا خلاله.

لم ينجح فريق السيتي في ترجمة سيطرته على الملعب إلى أهداف، في وقت جرت المباراة في حالة من الدراما المشوقة، حيث طرد حكم المباراة اللاعب كايل ووكر، نجم مانشيستر سيتي، واحتسب ركلة جزاء، في الدقيقة 61، ولكنه عاد في قراره، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "الفار"، وألغى البطاقة الحمراء ولم يحتسب ركلة الجزاء.

وبهذه النتيجة، ومع تعادل مانشستر سيتي، فقد ارتفع رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف غريمه التقليدي، ليفربول الذي تغلب اليوم على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، فيما وصل رصيد ساوثهامبتون إلى 4 نقاط فقط، يحتل بها المركز الخامس عشر.