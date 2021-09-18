محاولات لإنقاذ أطول وأقدم شجرة في العالم من حرائق تلتهم "غابة العمالقة"... صور وفيديو

وتلتهم الحرائق منتزه سيكويا الوطني منذ الـ10 من سبتمبر / أيلول، حيث تواجه فرق الإطفاء صعوبات كبيرة في عمليات إخماد الميران الملتهبة.
شجرة الماموث مهددة بسبب احتراق "الغابة العملاقة"
وتحتوي الغابة العملاقة على أكبر شجرة في العالم من حيث الحجم، وهي شجرة "جنرال شيرمان"، وهي عبارة عن شجرة سيكويا يبلغ عمرها 2200 عام يبلغ طولها 275 قدمًا (83 مترا) ويبلغ قطرها أكثر من 36 قدما (11 مترًا)، وفقًا لتصريحات الحديقة الوطنية في الولاية.
وتعتبر شجرة السيكويا العِمْلاقَة أو السَّكُوْيَة العِمْلاقَة، أو شجر الماموث (حيث عاشت في عهده) أو شجر كاليفورنيا الأحمر، وهي نبات من الفصيلة السروية، ويؤكد العلماء أنها أكبر الأشجار في العالم من حيث الحجم الإجمالي وتعتبر أضخم الكائنات الحية في العالم وأطول الأشجار عمرا.
وبدورها، أشارت صحيفة "Los Angeles Times"، إن شجرة شجرة السيكويا العملاقة (Sequoiadendron giganteum) تكيفت لتحمل حرائق الغابات وحتى الاعتماد على النار لتسخين مخاريطها وإطلاق البذور.
جهود لإنقاذ النباتات الأقدم على وجه الأرض
وقام رجال الإطفاء بلف قاعدة شجرة "الجنرال شيرمان" وبعض السكويات العملاقة الأخرى بغلاف مرن مصنوع من الألومنيوم لحمايتهم من الجمر المتساقط ولعكس الحرارة.
😰— American Forests (@AmericanForests) September 17, 2021
Firefighters are wrapping fire-resistant blankets around ancient trees — including the 275 ft General Sherman, the biggest tree by volume on Earth — and historic signs as blazes tear through California's world-famous Sequoia National Park.
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وقالت المتحدثة باسم متنزهات "سيكويا" و"كينغز كانيون" الوطنية، ريبيكا باترسون: "إنها منطقة مهمة للغاية بالنسبة للكثير من الناس، لذا يتم بذل الكثير من الجهود الخاصة لحماية هذا البستان".
وإلى جانب دعم جذوع الأشجار بغلاف الألمنيوم، يستخدم رجال الإطفاء الحرائق المصطنعة التي يتم التحكم فيها لإزالة الغطاء النباتي الهش القابل للاشتعال الموجود حول الأشجار بهدف منع حدوث الحرائق.
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