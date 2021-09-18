محاولات لإنقاذ أطول وأقدم شجرة في العالم من حرائق تلتهم "غابة العمالقة"... صور وفيديو

يخوض رجال إطفاء أمريكيون في ولاية كاليفورنيا سباقا مع الزمن لإنقاذ أضخم وأطول شجرة في العالم في "الغابة العملاقة"، حيث قاموا بلف قاعدتها بغطاء من الألومنيوم المقاوم للحريق لحمايتها وحماية جذعها العريض من حرائق الغابات المستعرة القريبة من مكان تواجدها.

وتلتهم الحرائق منتزه سيكويا الوطني منذ الـ10 من سبتمبر / أيلول، حيث تواجه فرق الإطفاء صعوبات كبيرة في عمليات إخماد الميران الملتهبة.

شجرة الماموث مهددة بسبب احتراق "الغابة العملاقة"

وتسببت عاصفة رعدية مع رياح أمس بتوسع دائرة الحريق بشكل كبير ليمتد على مساحة 11365 فدانا (4599 هكتارا) من الحديقة واقترب بشكل خطير من "الغابة العملاقة" أو "غابة العمالقة"، التي تضم العديد من أضخم أشجار كوكب الأرض، بحسب مجلة "livescience" العلمية

وتحتوي الغابة العملاقة على أكبر شجرة في العالم من حيث الحجم، وهي شجرة "جنرال شيرمان"، وهي عبارة عن شجرة سيكويا يبلغ عمرها 2200 عام يبلغ طولها 275 قدمًا (83 مترا) ويبلغ قطرها أكثر من 36 قدما (11 مترًا)، وفقًا لتصريحات الحديقة الوطنية في الولاية.

وتعتبر شجرة السيكويا العِمْلاقَة أو السَّكُوْيَة العِمْلاقَة، أو شجر الماموث (حيث عاشت في عهده) أو شجر كاليفورنيا الأحمر، وهي نبات من الفصيلة السروية، ويؤكد العلماء أنها أكبر الأشجار في العالم من حيث الحجم الإجمالي وتعتبر أضخم الكائنات الحية في العالم وأطول الأشجار عمرا.

وبدورها، أشارت صحيفة "Los Angeles Times"، إن شجرة شجرة السيكويا العملاقة (Sequoiadendron giganteum) تكيفت لتحمل حرائق الغابات وحتى الاعتماد على النار لتسخين مخاريطها وإطلاق البذور.

جهود لإنقاذ النباتات الأقدم على وجه الأرض

وساعدت ظواهر الاحترار وتغير المناخ والجفاف بنشوب حرائق عالية الكثافة وشديدة الحرارة حتى بالنسبة لهذه الأشجار العملاقة المتكيفة مع الحرائق، كما أتضح العام الماضي، حيث احترقت آلاف السيكويا العملاقة بنسبة 10% من أشجار العالم من هذا الصنف.

وقام رجال الإطفاء بلف قاعدة شجرة "الجنرال شيرمان" وبعض السكويات العملاقة الأخرى بغلاف مرن مصنوع من الألومنيوم لحمايتهم من الجمر المتساقط ولعكس الحرارة.

😰



Firefighters are wrapping fire-resistant blankets around ancient trees — including the 275 ft General Sherman, the biggest tree by volume on Earth — and historic signs as blazes tear through California's world-famous Sequoia National Park.



Get updates from @SequoiaKingsNPS pic.twitter.com/6MIXPhDExt — American Forests (@AmericanForests) September 17, 2021

وقالت المتحدثة باسم متنزهات "سيكويا" و"كينغز كانيون" الوطنية، ريبيكا باترسون: "إنها منطقة مهمة للغاية بالنسبة للكثير من الناس، لذا يتم بذل الكثير من الجهود الخاصة لحماية هذا البستان".

وإلى جانب دعم جذوع الأشجار بغلاف الألمنيوم، يستخدم رجال الإطفاء الحرائق المصطنعة التي يتم التحكم فيها لإزالة الغطاء النباتي الهش القابل للاشتعال الموجود حول الأشجار بهدف منع حدوث الحرائق.