خبيرة روسية تعدد أطعمة شائعة الاستخدام في الحميات ولكنها تزيد الوزن

ونقل موقع "aif.ru" عن الخبيرة أنه في كثير من الأحيان، يتناول الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص أوزانهم أطعمة تم التسويق لها على أنها مخصصة للحمية، إلا أنها تؤدي إلى نتائج عكسية وتسبب زيادة الوزن.

ووفقا لها، تحتوي الحلويات والسكاكر وألواح الشوكولا التي كتب عليها عبارة "لا طحين ولا سكر" سعرات حرارية مماثلة لألواح الشوكولاتة العادية والتي تعادل 550 سعرة حرارية لكل 100 غرام. وأشارت الخبيرة إلى ضرورة التخلي عن هذه الأطعمة لأنها لن تقلل من محتوى السعرات الحرارية في النظام الغذائي.

وجاء ضمن القائمة أيضاً طبق السوشي، موضحة أن المكون الرئيسي في السوشي هو الأرز، وهو عبارة عن كربوهيدرات، بالإضافة إلى الأسماك الدهنية والصلصات والتي تجعل السوشي طبقا ذا سعرات حرارية عالية.

وفندت ماكاروفا الاعتقاد الشائع أن استبدال السكر بالعسل يساعد في تقليل الوزن، لافتة إلى أن العسل يتضمن سعرات حرارية كتلتك الموجودة في السكر، لذلك ليس من المنطقي استبداله بالعسل، على حد قولها.

واختتمت بقولها أن الأفوكادو محملة بمضادات الأكسدة والمواد الغذائية والألياف والدهون الصحية، لكن على الأشخاص الذين يتبعون حمية خاصة أن يكونوا حذرين مع الأفوكادو، فحبة واحدة من الأفوكادو تحتوي على أكثر من 350 سعرة حرارية، والكثير من الناس يأكلون حبة أفوكادو بالكامل أو أكثر كوجبة خفيفة دون أن يدركوا كم هي عالية السعرات الحرارية.