محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول

بعث نجم المنتخب المصري لكرة القدم ومهاجم نادي ليفربول "الريدز"، محمد صلاح، اليوم الأحد، برسالة مهمة إلى جماهير فريقه الإنجليزي.

وجاءت رسالة المهاجم والنجم المصري في أعقاب تألقه في مباراة فريقه، أمس السبت، والتي تغلب فيها على غريمه كريستال بالاس بثلاثة أهداف للا شيء، من بينها هدف له، وذلك ضمن الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

You, the fans, keep me going. You give me more strength than I think you’ll ever know. pic.twitter.com/HgNx8YbTtS — Mohamed Salah (@MoSalah) September 18, 2021

ونشر محمد صلاح تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، وجه خلالها رسالة قوية إلى جماهير ليفربول الإنجليزي، قائلا "أنتم، المشجعون، تجعلونني أستمر، أنتم تمنحونني قوة كبيرة بتشجيعكم لي".

وتمكن نجم المنتخب المصري لكرة القدم ومهاجم ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، من تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هدفا فى مرمى فريق كريستال بالاس، أمس السبت.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه الإنجليزي، في الدقيقة 77 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد أهدافه إلى 4 في هذا الموسم، ويتصدر بها قائمة الهدافين.

ويتساوى صلاح بعد إحرازه الهدف الرابع مع ميشيل أنطونيو، لاعب فريق ويستهام، وبرونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، وذلك بعد انتهاء مواجهات الجولة الـ 5 لـ "البريميرليغ".