طبيبة روسية تحدد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

تحدثت طبيبة قلب روسية عن الأشخاص والفئات المعرضة أكثر من غيرها للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحددت الطبيبة أولغا كوزلوفا، في لقاء مع إذاعة "غوفوريت موسكفا"، الأشخاص المعرضين أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض القلب.

ووفقا للطبيبة فإن داء السكري وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، واضطراب توازن الدهون، هي المؤشرات الرئيسية لمشاكل القلب.

وأضافت: "يصاب الرجال بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت أبكر من النساء. إذا تحدثنا عن أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية، فإنه يظهر لدى النساء المزيد من المضاعفات".

ونوهت الطبيبة الى أن الفئات التي تخضع للعلاج الكيميائي والإشعاعي ترتفع لديهم إحتمالية الإصابة بهذه الأمراض.

وتابعت الطبيبة بأن الشباب يمكن أن يعانوا من مشاكل في القلب في حال الخمول والكسل وقلة الحركة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يموت أكثر من 17.5 مليون شخص سنويا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. في الوقت نفسه، يمكن تفادي حدوث حوالي 80 في المائة من السكتات الدماغية والنوبات القلبية المبكرة.