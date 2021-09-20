تسجيل
11:03 GMT20 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    دماغ - مخ

    7 تمارين تحمي من الإصابة بـ"ألزهايمر"... من بينها الرقص

    © CC BY-SA 2.0 / A Health Blog / Exercise Plays Vital Role Maintaining Brain Health
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202109201050200488-7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%B5/

    يعد مرض "ألزهايمر" أحد أكثر أمراض الشيخوخة شيوعا، وعلى الرغم من انتشاره بين أصحاب الفئة العمرية المتأخرة إلا أن ثمة خطوات يمكن اتخاذها في وقت مبكر من شأنها تقليل خطر الإصابة به.

    وأثبتت الأبحاث العلمية أن هناك تمارين ذهنية يمكنها تقوية المخ تماما كما تفعل التمارين الرياضية في تعزيز قوة عضلات الجسد، حيث تعمل التمارين الذهنية على وقف تلف الخلايا المصابا بل وإعادة نموها من جديد بشكل صحي.

    وذكر موقع "بولد سكاي" أن هناك بعض التمارين العقلية الشائعة تساعد على منع تكون رواسب بيتا أميلويد، وتحافظ على كفاءة العقل لفترة طويلة، وبالتالي تأخير أعراض مرض الزهايمر، ونعرض فيما يلي 7 أنواع من تلك التمارين.

    1. الألغاز

    يندرج تحتها حل الألغاز المكونة من قطع كرتونية أو بلاستيكية، وكذلك الكلمات المتقاطعة ولعبة السودوكو، حيث يكمن سر تلك الألعاب في أنها تتطلب جهد ذهني وتفكير، ما يضع المخ في وضع العمل لفترات، وهو ما يحمي خلاياه من التلف.

    2. الشطرنج

    تتطلب تلك اللعبة بذل مجهود ذهني وتنمية مهارات حل المشكلات والتخطيط، حيث يتطلب الشطرنج مستوى متقدما من التفكير التحليلي، ومراعاة الانتباه لحركات نقل قطع فريق الخصم، لهذه الأسباب تعتبر هذه اللعبة من التمارين الممتازة للصحة العقلية لمن يمارسها.

    3. ألعاب الفيديو والإنترنت

    على الرغم من ما هو شائع عن ألعاب الفيديو والإنترنت من تأثيرات سلبية على الأطفال، فإنها توفر مساحة من التمرين للعقل إذا تمت ممارستها دون لفترات معتدلة، وذلك لتجنب آثارها السلبية والتي من بينها أضرار الأشعة الصادرة من الأجهزة الإلكترونية.

    4. القراءة والكتابة

    تنطوي أنشطة القراءة والكتابة على عدد من الفوائد الذهنية والنفسية، فضلا عن دورها في توسيع مدارك الإنسان وثقل مواهبه، ويمكن من خلال المواظبة على القارة والكتابة الحفاظ على وظائف الدماغ مثل الرؤية واللغة والتنسيق المعرفي، ما يساعد في الحفاظ على نشاط الدماغ وحماية خلاياه من التلف والضمور.

    5. الأعمال الفنية واليدوية

    الانهماك وقضاء الوقت في ممارسة الأعمال الفنية واليدوية مثل الرسم والحياكة والنحت والحرف الورقية أو أي نشاط يمزج بين النشاط الحركي والحس الفني، من شأنه المساعدة في تنشيط خلايا المخ، وتحسين كفاءته، فضلا عما يحصل عليه الإنسان من متعة وتسلية وربما إنتاج ينتفع به ماديا.

    6. الموسيقى والرقص

    لا يخفى على أحد دور الموسيقى والرقص في تحسين الحالة المزاجية، لكنهما أيضا يساعدان على إنقاذ من يمارسهما من مخاطر التدهور المعرفي الناتج عن تلف خلايا الدماغ، حيث يعمل الاستماع إلى الموسيقى على تنشيط العقل وحاسة السمع، فيما يعمل الرقص، على تنمية مهارة التنسيق بين حركة اليدين والقدمين والعين ونشاط الدماغ.

    7. التأمل واليوغا

    هناك تمارين جسدية غير شاقة لها فوائد كبيرة على صح العقل والكفاءة الذهنية، من بين تلك التمارين المشي معتدل السرعة، والتأمل واليوغا، والتي تعمل على تحسين معدل التنفس، ما يحقق في النهاية الهدف في تراجع تلف الخلايا والحفاظ على الأوعية الدموية في الدماغ نشطة.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

    انظر أيضا:

    إلى مرضى السكري... دراسة ترصد 5 طرق تقلل من مخاطر إصابتك بألزهايمر
    7 أشياء تسرع إصابتك بألزهايمر
    7 أشياء تسرع إصابتك بالزهايمر... بينها قلة النوم
    مسؤولة سعودية تكشف عدد الإصابات بألزهايمر في المملكة
    فريق بحثي سعودي يطور عقارا لعلاج الزهايمر... فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بركان جبل كمبر فيجا في جزيرة لا بالما الإسبانية بالمحيط الأطلسي، 19 سبتمبر 2021
    مشاهد جهنمية... ثوران "تاريخي" لبركان كمبر فيجا
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    عبد العزيز بوتفليقة… الرئيس الذي حكم الجزائر طيلة 20 عاما
    عبد العزيز بوتفليقة… الرئيس الذي حكم الجزائر طيلة 20 عاما
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك