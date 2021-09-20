أهداف مباراة برشلونة وغرناطة المثيرة (1-1) في الدوري الإسباني.. فيديو

تعادل فريق برشلونة الإسباني بشق الأنفس مع نظيره غرناطة المتواضع، بنتيجة (1-1)، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين.

وفي وجود 27 ألف متفرج من 40 ألف مشجع محتمل داخل ملعب كامب نو، نجح دومينجوس دوارتي في إسكات هذه الجماهير بعد 85 ثانية فقط، وذلك عندما ارتقى ليحول تمريرة سيرجيو اسكوديرو على القائم البعيد بضربة رأس في المرمى.

وسدد سيرجيو روبرتو في العارضة بتسديدة مباشرة منتصف الشوط الأول، حيث كان برشلونة يسعى للعودة للمباراة.

وأجبر أراوخو حارس الضيوف لويس ماكسيميانو على التصدي لمحاولة خطيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، حيث أرسل لاعبو برشلونة أكثر من 40 تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء غرناطة من اللعب المفتوح.



ونجح أراوخو القادم من أوروجواي أخيرا في اقتناص نقطة لفريق المدرب رونالد كومان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ويحتل برشلونة المركز السابع بثماني نقاط من أربع مباريات، متأخرا بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي خاض خمس مباريات.

وظل غرناطة بدون أي انتصار في المركز 17 بثلاث نقاط من خمس مباريات.