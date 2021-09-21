العثور على طريقة لمحاربة السرطان المقاوم للأدوية

توصّل فريق من العلماء الأمريكيين إلى طريقة جديدة ستساعد في محاربة مرض السرطان في المستقبل.

واكتشف فريق العلماء من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، طريقة لمحاربة أنواع السرطان المستعصية والمقصود بها المقاومة للأدوية.

وتحدّث الدكتور إيشينغ خووي، أحد القائمين على الدراسة، لموقع البوابة الطبية البريطانية، Medical Xpress، قائلًا: "الخلايا السرطانية تُظهر مقاومة كبيرة للأدوية، ولقد وجدنا بأن ذلك يتعلق بعدة أمور من أهمها مستقبلات الأستروجين، في السابق لم يكن معروف وظيفة هذه المجموعة من البروتين".

وبحسب العلماء، فإن معرفة طريقة عمل هذه الفيتامينات سيساهم في تكوين علاج أو طريقة للتغلب على مقاومة الخلايا السرطانية للأدوية وتحسين فعالية العلاج لهذا المرض المميت.

وحول المزيد من نتائج الدراسة فإنه سيتم نشرها هذا الأسبوع على موقع Cell.