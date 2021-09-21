"هذا وقتنا".. إطلاق الأغنية الرسمية لـ"إكسبو 2020 دبي"... فيديو

قبل افتتاحه بعشرة أيام، أطلق "إكسبو 2020 دبي"، أغنيته الرسمية بعنوان "هذا وقتنا".

تحتفي الأغنية بالمستقبل وتسلط الضوء على ثقافة الإمارات العربية المتحدة وتجمع بين بلدان العالم وتسرد قصة الشعار الرئيس لإكسبو "تواصل العقول وصنع المستقبل".

يؤدي الأغنية كل من المغني حسين الجسمي، سفير "إكسبو 2020"، برفقة المغنية الإماراتية ألماس، البالغة من العمر 21 عاما، الى جانب المغنية وكاتبة الأغاني اللبنانية الأمريكية، ميسا قرعة، المدير الفني لأوركسترا الفردوس النسائية في إكسبو وبيركلي أبو ظبي.

وقال حسين الجسمي: "أغنية "هذا وقتنا" تحتفي بدولة الإمارات وكل ما حققته، وتحققه اليوم، وما ستحققه في السنوات القادمة. إنها أنشودة اعتزاز وإيمان ووحدة، وآمل أن ترسم البسمة على وجه كل من يسمعها، أينما كان في العالم. المشاركة في مثل هذا الحدث البارز في تاريخ الإمارات أمر شيق ومشرّف للغاية".

وقالت ألماس: "أنا فخورة جدا بكوني إماراتية ولدي دور في لحظة ستبقى إلى الأبد جزءا من تاريخ بلادي. هذه الأغنية تجسيد للأمل واليقين بأن التعاون سيسفر عن مستقبل أفضل للجميع".

وقالت ميسا قرعة: "يشرفني حقا أن أتعاون في أغنية "هذا وقتنا" مع هذه المواهب العربية البارزة. إكسبو 2020 لحظة مهمة للعالم العربي بأسره وللعرب في شتى أقطار العالم. عبر هذه الأغنية، آمل أن نتمكن من إلهام الناس من جميع الأعمار ومن مختلف مناحي الحياة للسعي نحو أحلامهم - فالاحتمالات غير محدودة"، بحسب ما نقل موقع "الخليج".