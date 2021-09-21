طبيبة تعلن عن الشراب المثالي للجهاز العصبي

عندما تملك القدرة على التحكم بأعصابك، فأنت قادر على مسك زمام الأمور في حياتك اليومية، ومعالجة كل مشاكلها.

وللحصول على هذه القدرة قامت الطبيبة مارغريتا كوروليفا، في حديثها لقناة "موسكفا 24" بتسمية "الشراب المثالي" لتقوية الجهاز العصبي.

تقول كوروليفا، وهي دكتوراه في العلوم الطبية ومتخصصة في التغذية، إن تناول كوب من الكاكاو في الصباح يعتبر أمرا مثاليا للتعامل مع الإجهاد.

وأوضحت أن حبوب الكاكاو يجب أن تكون طبيعية.

وأكدت أن "فيتامينات المجموعة ب والمعادن الموجودة في الكاكاو ستساعد في تنظيم الجهاز العصبي والسيطرة على الإجهاد، وفي الصباح سيضيف المشروب النشاط".

في المساء، وقبل النوم بمدة زمنية، أوصت كوروليفا بشرب الشاي مع إضافة النعناع وبلسم الليمون.

كما أوصت أيضًا بحمام الملح الإنجليزي الدافئ لأنه يعزز التأثير المهدئ قبل النوم.