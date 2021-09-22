عقوبة مغلظة من الخطيب للاعبي الأهلي وموسيماني وعبد الحفيظ بعد خسارة السوبر

وقع النادي الأهلي المصري، يوم الثلاثاء، عقوبة كبيرة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد خسارة بطولة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وأكد الأهلي في بيان أن رئيس النادي محمود الخطيب قرر خصم مبلغ 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول.

وأشار البيان إلى أنه تقرر خصم نفس المبلغ من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني بقيادة المدير الفني بيتسو موسيماني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم.

واعتبر الأهلي أن ما حدث في مباراة السوبر المصري لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها لاعبيه وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كان النادي الأهلي خسر بطولة السوبر المصري أمام نادي طلائع الجيش، صاحب القدرات الفنية المتواضعة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي، ليمنح الفريق العسكري أول بطولة في تاريخه.